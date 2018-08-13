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Üst aramasında uyuşturucu ele geçirdi, 4 gözaltı402 defa okundu

kategorisinde,13 Ağu 2018 - 17:37 tarihinde yayınlandı
Üst aramasında uyuşturucu ele geçirdi, 4 gözaltı

Osmaniye’nin Düziçi İlçesinde iki farklı noktada şüpheli şahıslar üzerinde arama yapan jandarma ekipleri eroin ve esrar maddesi ele geçirdi, olayda 4 şüpheli gözaltına alındı. İlçeye bağlı Yarbaşı Beldesi Burgaçlı Mevkiinde park halindeki otomobilden şüphelenen ekipler, araç içerisindeki şahıslarda üst araması yaptı. Yapılan aramada ve A.Y.(22) şahsın cebinde kağıda sarılı vaziyette 40 gram eroin olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi. Ayrıca, Karagedik Köyü mevkiinde durumundan şüphelenilen K.D.(23) ve Y.E.K. (22)’nın üzerlerinde yapılan kontrolde ise 8 gram esrar maddesi bulundu. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler incelenmek üzere Jandarma Olay Yeri İnceleme Timine teslim edilirken, K.D., Y.E.K. A.Y. ve B.D (21) gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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