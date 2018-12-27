Üşüyen sokak köpeğini battaniyeye sarıp ısıttılar

Osmaniye’de bir hayvan sever, çalıştığı işyerinin önünde üşüyen sokak köpeğini battaniye ile ısıttı. Yağışlı hava ve dondurucu soğuktan oldukça etkilendiği gözlenen köpek, verilen battaniyeye sımsıkı sarılarak uzun süre uyudu. Kentte soğuk kış günlerinin derinden yaşadığı bugünlerde içleri ısıtan bir görüntü objektiflere takıldı. Son günlerde hayvanlara yapılan işkencenin konuşulduğu ülkede Osmaniye’den yüzleri güldüren, bir o kadar da duygulandıran görüntüler kameralara yansıdı. Yağmurun etkisiyle bir köpek Raufbey Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki bir işyerinin kapı önüne sığınarak burada soğuk ve yağmurdan korunmaya çalıştı. Sabah işyerini açmak için gelen ofis çalışanı köpeğin üşüdüğünü ve titrediğini görünce dayanamayıp hemen bir battaniye ile köpeği sardı. Geceden bu yana ıslanan ve üşüyen köpek verilen battaniyeye sarılarak uyudu. Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafları gören hayvan severler, üşüyen sokak köpeğine sahip çıkılması ve onun soğuktan korumak için battaniyeye sarması karşısında “insanlık ölmemiş” yorumunda bulunup, tüm sokak hayvanlarına sahip çıkılması çağrısında bulundular.

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