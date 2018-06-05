Uyuşturucu kullanan üç kişi jandarmaya yakalandı

Osmaniye’de yol kenarında park halinde bulunan araç içerisinde uyuşturucu madde kullanan üç şüpheli yakalandı. Jandarma ekipleri, Toprakkale İlçesi’ne bağlı Tüysüz Beldesi Kanal Köprüsü mevkiinde yapılan yol kontrolü ve devriyesi sırasında, park halinde bulunan araçtan şüphelenerek kontrol etti. Yapılan incelemede, İ.H.A. (22), M.K. (30) ve A.Ö.’nün (41) uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Osmaniye 1. Sulh Ceza Hakimliği’nden alınan arama kararına istinaden araçta yapılan incelemede ise A4 kağıdı içerisinde bir miktar kıyılmış vaziyette tütün ve kubar esrar, içmek üzere folyo delikli düzenek haline getirilmiş kova olarak bilinen pet şişe, 9 adet menşei tespit edilemeyen filtreli sarma sigara ile 8 adet ‘Sudafet’ marka hap ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Şüpheli şahısların, Cumhuriyet Savcısının bilgisi doğrultusunda ifadeleri alınmasına müteakip serbest bırakıldıkları öğrenildi.

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