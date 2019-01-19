Uyuşturucu operasyonunda 22 tutuklama

Osmaniye’nin Düziçi ilçesi ve Gaziantep’te, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 22 şüpheli tutuklandı. Düziçi Emniyet Müdürlüğü ile Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu temin ederek, sattıkları belirlenen sokak satıcılarına yönelik Düziçi ve Gaziantep’teki 23 ayrı adrese, Özel Harekat ve Çevik Kuvvet Şubesi ekiplerinin de desteğiyle operasyon düzenlendi. Narkotik köpekleri ‘Zoro’ ve ‘Börtü’ nünde görev aldığı ev ve işyerleri aramalarında ise glock marka tabanca ile bu tabancaya ait 125 mermi, 3 ruhsatsız av tüfeği, 8 paket halinde 253 gram esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından sevk edildikleri adli makamlarca, “Uyuşturucu madde ticareti” suçundan tutuklanarak Osmaniye T Tipi Kapalı cezaevine teslim edildi.

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