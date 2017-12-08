Üzerine kum çekme asansörü demiri düşen işçi öldü

Osmaniye’nin Hasanbeyli ilçesinde, çalıştığı inşaatta, üzerine kum çekme asansörünün demiri düşen 42 yaşındaki İsmail Satan hayatını kaybetti. Olay dün saat 13.45 sıralarında Merkez Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki bir site inşaatında meydana geldi. Sıva ustası İsmail Satan çalıştığı binanın 5’inci katına kum çektiği sırada, üzerine kum çekme asansörünün demirinin düşmesi sonucu ağır yaralandı. Çağrılan ambulans ile Bahçe Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Satan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Evli ve 6 çocuk babası olduğu öğrenilen Satan’ın cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polis olayla ilgili inşaat müteahhitleri ve şantiye şefinin ifadeleri doğrultusunda soruşturma başlattı.

Haber:İbrahim EMÜL/HASANBEYLİ

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