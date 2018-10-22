Uzmanı  Doktor  Asiye  Burcu Şahin   Özel Osmaniye Sevgi Hastanesi’nde Göreve Başladı



Uzman Doktor Asiye Burcu ŞAHİN; Tıp eğitiminin ilk 3 yılını Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamamladıktan sonra sonraki 3 yılda Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne devam etti. 2011 yılında tıp eğitimini tamamladıktan sonra aynı yıl Çukurova Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında araştırma görevlisi olarak uzmanlık eğitimine başladı. 2016 yılında uzmanlık eğitimini tamamladı.

2016 yılında Adana Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde ve takiben Osmaniye Kadirli Devlet Hastanesinde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı olarak görev yaptı.

Evli ve bir erkek çocuk annesi olan A. Burcu ŞAHİN Polikliniğinde çocuk hastalıkları tanı, tedavi ve izleminin yanı sıra yenidoğan ve sağlam çocuk takibi, tamamlayıcı beslenme, büyüme ve gelişme geriliği tanı ve takibi konularında hizmet verecektir.