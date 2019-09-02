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Vagonların üstünde elektrik akımına kapılan 2 arkadaş yaralandı215 defa okundu

kategorisinde,02 Eyl 2019 - 17:37 tarihinde yayınlandı
Vagonların üstünde elektrik akımına kapılan 2 arkadaş yaralandı

Osmaniye’de tren garındaki vagonların üzerine çıkan 2 kişi elektrik akımına kapılarak yaralandı. Olay dün akşam saat 23.30 sıralarında Yeni Mahalle’deki tren istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet Barak (23) ve arkadaşı Celal Satan (21), istasyonda beklemede bulunan 63689 Sefer Sayılı yük trenindeki vagonların üstüne çıktı. 28 bin volt elektrik bulunan yüksek gerilim hattına yaklaşarak akıma kapılan iki arkadaş yaralandı. Hatlardaki enerji kesilirken, çevredekilerin haber vermesi üzerine, iki arkadaş ambulansla hastanelere kaldırıldı. Durumu ağır olan Ahmet Barak, kaldırıldığı özel bir hastanedeki ilk müdahalenin ardından Adana’ya oradan da ambulans helikopterle İstanbul’a görülerek tedavi altına alındı. Diğer yaralı Celal Satan’ın ise kol ve yüz kısmında yanık oluştuğu sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE

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