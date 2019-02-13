Vakıf Katılım Osmaniye Şubesi açıldı

Katılım bankacılığı sektörünün en hızlı büyüyen kurumu olan Vakıf Katılım, müşterilerine daha yakın olma stratejisi kapsamında şube açılışlarına devam ediyor. Osmaniye şubesinin açılış töreninde konuşan Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, “2018 yılında açtığımız yeni şubelerle toplam 91 şubeye ulaştık. Bu yıl da yatırımlarımıza hız kesmeden devam ederek 110 şubeye ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.

Büyüme stratejisi kapsamında şubeleşme yatırımlarına hızla devam eden Vakıf Katılım, Osmaniye şubesinin açılışını gerçekleştirdi. Ülke geneline yaygınlaşarak müşterilerinin finansal ihtiyaçlarına daha hızlı çözümler sunmayı hedefleyen Vakıf Katılım, Osmaniye’de de müşterilerine uzman kadrosuyla katılım bankacılığı hizmeti verecek. Bireysel müşterilerin yanı sıra, KOBİ’lere de finans desteği sunacak olan Vakıf Katılım, Osmaniye başta olmak üzere çevre illerin ve bölgenin gelişmesi için gerekli büyük projeleri de destekleyecek.

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Vakıf Katılım Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Erdoğmuş, Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, Vakıf Katılım Genel Müdür Yardımcısı Bülent Taban, Vakıf Katılım Osmaniye Şube Müdürü Celal Aydın Yakın ve çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirilen açılış törenine müşteriler de yoğun ilgi gösterdi.

Hedef 110 şubeye ulaşmak

Açılış töreninde konuşan Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, 2018 yılında 28 şube açarak toplam 91 şubeye ulaştıklarını belirterek, bu yıl için hedeflerinin 110 şubeye ulaşmak olduğunu ifade etti. Bu kapsamda Akdeniz Bölgesi’ndeki 8. şubeyi Osmaniye’de açmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyleyen Göktaş, “Vakıf Katılım olarak bundan böyle yeni şubemiz, hızlı çözümlerimiz ve finansal desteğimizle ekonomisi her geçen gün daha da büyüyen Osmaniye’de olacağız” diye konuştu.

Göktaş: “2018’de tüm hedeflerimize ulaştık”

Vakıf Katılım olarak sektördeki temel misyonlarının mevcut pastadan pay alarak büyümek değil, sektörü ve ülke ekonomisini büyütecek yatırımları hayata geçirmek olarak gördüklerini kaydeden Göktaş “Bu vizyon doğrultusunda yön verdiğimiz çalışmalarımız sonucunda 2018 yılında tüm hedeflerimize ulaştık. Geride bıraktığımız dönemde milli ekonomimize destek vermek amacıyla öz kaynaklarımızı da devreye sokarak topladığımızdan fazla fonu reel sektöre destek olarak sunduk, sunmaya devam edeceğiz” dedi. “Vakıf Katılım olarak her zaman ülkemizin kalkınmasına daha fazla katma değer yaratacak faaliyetler ortaya koymak gayretiyle çalışmalarımıza yön verdik” diye konuşan Göktaş, 2018 yılının bu anlamda gayretlerinin karşılığını aldıkları ve tüm kalemlerde hedeflerine ulaştıkları bir sene olduğunu vurguladı.

“Ülke ekonomisine katma değer yaratan bir çok proje hayata geçirdik”

Geçtiğimiz yıl ülke ekonomisine katma değer yaratacak birçok projeyi hayata geçirdiklerini anlatan Göktaş şöyle devam etti: “Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri’nin çiftçilerin ürünlerini olumsuz piyasa şartlarına karşı korumak amacıyla kurduğu Tarım Kredi Birlik A.Ş. ile yeni bir proje ortaklığını hayata geçirdik. Bu çalışmayla Güneydoğu ekonomisinin gelişimine yıllık 100 milyon liralık önemli bir katkı sağlayacak olmaktan dolayı mutluyuz. KGF, Nefes Kredisi ve benzeri kamu projelerinde yer alarak ülke ekonomisine ve KOBİ’lere destek olmaya devam ettik. Sektörümüzde bir ilke imza atarak Türkiye’de ilk kez uygulanan Kişiden Kişiye Altın Transferi Sistemi’ne ilk geçiş yapan banka olduk. Hem yurt içinde hem de yurt dışında daha fazla fonu sisteme dâhil etmek, fonlama kaynaklarını çeşitlendirmek ve toplanan fonları daha fazla kişiye ulaştırmak için faaliyetlerimizi sürdürdük ve nitelikli yatırımcıya satış yöntemini kullanarak kira sertifikası ihraçları aracılığıyla yeni fon girişleri sağladık.”

“Yerli ve milli ekonomiyi desteklemeye devam edeceğiz”

2019 yılında bireysel müşteri sayısını daha da artırmanın, mevcut ürün ve hizmet yelpazesini çeşitlendirip, daha fazla kişiyi sistemle tanıştırmanın öncelikli hedeflerinden biri olmaya devam edeceğini kaydeden Göktaş “Ayrıca Yeni Ekonomik Plan’dan yola çıkarak enerjide dışa bağımlılığı azaltmaya yönelik, hali hazırda destek sunduğumuz maden, enerji hammaddeleri, yerli enerji üretim ekipmanları, yenilenebilir enerji ve nükleer enerji yatırım projelerini desteklemeyi sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.