Vali Coşkun bayram öncesi karakolları ziyaret etti

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Kurban Bayramı öncesinde Rahime Hatun, Çarşı ve Şehit Mehmet Çatal Karakollarını ziyaret ederek emniyet mensuplarının bayramlarını kutladı. Beraberinde İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman ile birlikte karakolları ziyaret eden Vali Coşkun, “Halkımızın, Kurban Bayramını huzur ve güven içerisinde geçirmesi için emniyet mensuplarımız her zaman olduğu gibi bu bayram da görevleri başında olacaklar. Biz de bayram öncesinde karakollarımızda görevli polislerimizi ziyaret ederek hem bayramlarını şimdiden kutlamak hem de görevlerinde kolaylıklar dilemek istedik. Bu vesile ile ülkemizin dört bir yanında görevleri başında olan güvenlik güçlerimizin de bayramlarını şimdiden kutluyor, görevlerinde kolaylıklar diliyorum.” dedi. Vali Coşkun, karakollarda görevli polislerle bir süre sohbet ettikten sonra ziyaretlerine son verdi.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE