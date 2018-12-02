Vali Coşkun, Cevdetiye Sporcu Eğitim Merkezi’ni ziyaret etti

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Cevdetiye Sporcu Eğitim Merkezi’ni ziyaret etti. Ziyarette Cevdetiye Belediye Başkanı İbrahim Gök de yer aldı. Vali Coşkun, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Mustafa Loğoğlu’dan Merkezde yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Cevdetiye Sporcu Eğitim Merkezi’nde 30 lise 11 ilköğretim düzeyinde olmak üzere 41 yatılı sporcu bulunduğunu belirten Loğoğlu, güreş branşında 26, koşularda 6 ve atmalarda 9 sporcunun mevcut olduğunu ve 19 personelle hizmet verdiklerini kaydetti. Vali Coşkun, ziyareti sırasında sporculara hitaben yaptığı konuşmada, Cevdetiye Sporcu Eğitim Merkezi’ndeki imkânları, en iyi koşulları sağlamak üzere seferber etmeye çalıştıklarını ifade ederek, “Sizlerden öncelikli beklentimiz iyi bir insan ve milletine, devletine bağlı iyi bir sporcu olmanızdır. Bunun yanında eğitiminizi de ihmal etmemeniz gerekiyor elbette. Temenni ediyorum ki burada aldığınız eğitim sayesinde uluslararası müsabakalarda kazandığınız başarılarla bayrağımızı dalgalandırır, İstiklal Marşımızı okutur ve böylece ülkemize gurur yaşatırsınız. Biz sizlerin başarılı olacağınıza inanıyoruz. Sizler de buna inanır ve disiplinli bir şekilde çalışmalarınızı devam ettirirseniz başarı mutlaka gelecektir. Şu anda aranızda uluslararası alanda başarılar kazanmış genç arkadaşlarımız var, bu arkadaşlarımız yeni başarılar kazanacaklar ve inşallah onlara yeni arkadaşlarımızın başarıları da eklenecek. Hepinize sağlıklı ve başarılı bir yaşam diliyorum.” diye konuştu. Vali Coşkun, sporcularla sohbetinin ardından Cevdetiye Sporcu Eğitim Merkezi’nden ayrıldı.

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