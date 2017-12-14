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Vali Coşkun, Dolmuş Şoförleri ile sohbet etti185 defa okundu

kategorisinde, 14 Ara 2017 - 17:18 tarihinde yayınlandı
Vali Coşkun, Dolmuş Şoförleri ile sohbet etti

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, S.S. 106 No’lu Şehir içi Birlik Kooperatifi’nin Kuzey Çevreyolu üzerindeki durağını ziyaret ederek, dolmuş şoförleri ile sohbet etti. Durak sakinlerinin sorunlarını ve taleplerini dinleyen Vali Coşkun, vatandaşlar tarafından kendisine iletilen şikâyetlerden de söz etti. Toplu taşımada, hem vatandaşların hem de dolmuş şoförlerinin herhangi bir sorun yaşamaması için karşılıklı anlayış içinde olması gerektiğini belirten Vali Coşkun, dolmuş şoförlerine kolaylıklar dileyerek ziyaretine son verdi. Durak sakinleri, Vali Coşkun’a ziyareti için teşekkür ettiler.

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