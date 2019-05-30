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Vali Coşkun, Esenevler Mahallesi sakinleriyle buluştu - Başak GazetesiBaşak Gazetesi
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Vali Coşkun, Esenevler Mahallesi sakinleriyle buluştu15 defa okundu

kategorisinde,30 May 2019 - 16:55 tarihinde yayınlandı
Vali Coşkun, Esenevler Mahallesi sakinleriyle buluştu

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen Huzur Toplantısında, Esenevler Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi. Öğretmenevi’nde ki programa Vali Coşkun’un yanı sıra İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Balkaya ve İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak’ta katıldı. Toplantının başında Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından yapılan sunumla vatandaşlar; konut güvenliği, genel güvenlik önlemleri, dolandırıcılık olaylarının önlenmesi, düğünlerde silah atılmasının önlenmesi konusunda bilgilendirildiler. Ardından, Vali Ömer Faruk Coşkun, sunumda dile getirilen hırsızlık, dolandırıcılık ve düğünlerde silah atılması konusunda yapılan uyarılar hususunda vatandaşlardan duyarlılık beklediklerini ifade etti. Halkın huzur ve sükûnet içinde yaşayabilmesi için bu hususlara dikkat edilmesinin önemli olduğunun altını çizen Vali Coşkun, toplantıda mahalle sakinlerinin iletmek istedikleri sorun ve talepleri dinleyeceklerini ve bunlara hep birlikte çözüm arayacaklarını belirtti. Toplantının devamında Esenevler Mahallesi sakinleri talep ve sorunlarını Vali Coşkun’a iletti. Söz almak isteyen tüm vatandaşları tek tek dinleyen Vali Coşkun, katılımlarından dolayı mahalle sakinlerine teşekkür ederek, “Duyarlılık göstererek mahallenizin sorunlarını bizlere ilettiğiniz için sizlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bizlere ilettiğiniz hususları değerlendireceğiz ve öncelik acil olanlar olmak üzere, bütçe imkânlarımız ölçüsünde çözmek için gayret göstereceğiz. Hepinize şimdiden hayırlı bayramlar diliyorum.”dedi. Toplantı sonunda, mahalle sakinleri Vali Ömer Faruk Coşkun ve protokol mensuplarına talep ve sorunlarını dinledikleri için teşekkür
ettiler.
Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE

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