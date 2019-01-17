Vali Coşkun, Eyüp Sultan Ve Baş Mahalle Sakinleri İle Huzur Toplantısında Bir Araya Geldi

Vali Ömer Faruk Coşkun, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen Huzur Toplantısında, Eyüp Sultan ve Baş Mahalle sakinleri ile bir araya geldi. Vali Zübeyir Kemelek Kırsal Kalkınma ve Sosyal Gelişim Merkezi’nde düzenlenen toplantıya Vali Coşkun’un yanı sıra İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Bukan ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Aykut Bulut katıldı.

Toplantının başında Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından yapılan sunumla vatandaşlar; konut güvenliği için alınacak tedbirler, genel güvenlik önlemleri, dolandırıcılık olaylarına karşı alınacak önlemler, çocukların korunması ve düğünlerde silah atılmasının önlenmesi konusunda bilgilendirildiler.

Sunumun ardından konuşan Vali Ömer Faruk Coşkun, olayların önlenmesi noktasında herkesin üzerine düşen görevler olduğunu belirterek, “Olay olduğu takdirde elbette kolluk güçlerimiz, polisimiz gerekli müdahaleyi yapıyor ancak olayların önlenmesi noktasında sizlerin de üzerinize düşen görevlerinizi ihmal etmemeniz gerekiyor. Sizlerden beklentimiz, az önce sunumda dile getirilen hususlara azami ölçüde riayet etmenizdir.” diye konuştu. Toplantıda güvenlik önlemleri konusunda bilgilendirme yapılmasının yanı sıra mahalle sakinlerinin iletmek istedikleri sorun ve talepleri dinleyeceklerini ve bunlara hep birlikte çözüm arayacaklarını da söyleyen Vali Coşkun, daha sonra sözü mahalle sakinlerine bıraktı.

Toplantının devamında Eyüp Sultan ve Baş Mahalle sakinleri talep ve sorunlarını Vali Coşkun’a ilettiler. Söz almak isteyen tüm vatandaşları tek tek dinleyen Vali Coşkun, mahalle sakinleri tarafından iletilen konuların değerlendirileceğini ifade ederek, imkânlar ölçüsünde, öncelik acil olanlar olmak üzere, sorunları gidermek için çalışacaklarını söyledi. Sözlerinin sonunda, duyarlılık göstererek toplantıya katılan herkese teşekkür eden Vali Coşkun “Önemli olan mahalle sakinleri olarak mahallenize sahip çıkmanız, birlik ve beraberliğinizi korumanızdır. Öncelikli olarak bunu yapmamız lazım. Birlik ve beraberlik içinde olduğumuz sürece tüm sorunlarımızı el ele vererek çözebiliriz. Burada dile getirdiğiniz sorun ve talepleriniz konusunda ilgili kurumlarımız gerekli çalışmayı yapacaklar ve bu sorunlara çözüm getirmek için hep birlikte gayret göstereceğiz.” dedi.

Toplantı sonunda, mahalle sakinleri Vali Ömer Faruk Coşkun ve protokol mensuplarına talep ve sorunlarını dinledikleri için teşekkür ettiler.