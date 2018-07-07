Vali Coşkun, hizmet binaları inşaatlarını inceledi

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile Sosyal Hizmet Merkezi’nin birlikte yer aldığı hizmet binası ve 112 Acil Çağrı Merkezi İl Müdürlüğü ile İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’nin birlikte yer aldığı hizmet binası inşaatlarında inceleme ve denetlemelerde bulundu. Vali Coşkun’un incelemelerinde İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Yanık da yer aldı. İlk olarak Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile Sosyal Hizmet Merkezi’nin birlikte yer alacağı hizmet binası inşaatında incelemelerde bulunan Vali Coşkun, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hamit Coşkun’dan çalışmalar hakkında bilgi aldı. İnşaatın yaklaşık 4,5 aylık bir zaman diliminde yüzde 70 seviyesinde tamamlandığı ve çalışmaların hızla devam ettiği ifade eden İl Müdürü Coşkun, binanın 5100 metrekare toplam inşaat alanı üzerine bodrum, zemin artı üç kattan oluştuğunu söyledi. Binanın dış görünümünün Osmaniye’nin eski konaklarının görünümünde olacağını da belirten İl Müdürü Coşkun, binanın dış cephesinin geleneksel, içinin ise modern mimari özellikleri taşıdığını kaydetti. Vali Coşkun, programının devamında, 112 Acil Çağrı Merkezi İl Müdürlüğü ile İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’nin birlikte yer aldığı hizmet binası inşaatında inceleme ve denetlerde bulundu. Çalışmalar hakkında 112 Acil Çağrı Merkezi İl Müdürü Guddusi Arık, Vali Coşkun’a bilgi verdi. İl Müdürü Arık, 3 bin 930 metrekare inşaat alanı üzerinde bodrum, zemin artı iki kattan oluşan hizmet binasının yüzde 97 oranında tamamlandığını, bu ay sonunda binanın bitirilmesinin planlandığını söyledi. Vali Coşkun, inşaatlarda çalışan personele kolaylıklar dileyerek incelemelerine son verdi.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE