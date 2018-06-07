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Vali Coşkun, huzurevi sakinleriyle iftar yaptı49 defa okundu

kategorisinde,07 Haz 2018 - 22:40 tarihinde yayınlandı
Vali Coşkun, huzurevi sakinleriyle iftar yaptı

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Özden Huzurevi sakinleri ile iftarda bir araya geldi. Programa kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri, siyasi parti temsilcileri de katıldı. İftar yemeği öncesinde Huzurevi İmam-Hatibi Yunus Emre Deveci Kuran-ı Kerim okudu. Daha sonra okunan ezan ile birlikte oruçlar açıldı. Vali Ömer Faruk Coşkun, Huzurevi sakinleri ile yakından ilgilenerek, sohbet etti. Mübarek Ramazan ayında Huzurevi sakinleri ile iftarda buluşmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Vali Coşkun, büyüklere sağlıklı ve mutlu bir yaşam temenni etti. Huzurevi sakinleri ise Vali Ömer Faruk Coşkun’a teşekkür ettiler.

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