Vali Coşkun, huzurevinde kitap okuma etkinliğine katıldı

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Huzurevi’nde düzenlenen kitap okuma etkinliğine katıldı. 100 günlük eylem planı çerçevesinde Osmaniye’de “Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetinin Değerlendirilmesi” programı ve “Okul Destek Projesi” kapsamında “çocuklarımız yaşlılara kitap okuyor” düzenlendi. Programa Vali Ömer Faruk Coşkun, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hamit Coşkun ve Sosyal Ekonomik Destek alan ailelerin çocukları, Çocuk Hakları İl Komitesi üyeleri ve Suriyeli çocuklar katıldı. Yapılan etkinlik hakkında bilgi veren Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hamit Coşkun, etkinlik kapsamında kurumun desteklediği Suriyeli ve Türk çocukların sosyal uyum ve farkındalık adına İl Kütüphanesine kayıtlarının yapıldığını, ardından kütüphane tanıtılarak, etkili kitap okuma ve bilinçli bilgisayar kullanımı üzerine bilgi verildiğini söyledi. Coşkun, “Çocuklarımız huzurevi ortamını gözlemleyip, yaşlılara kütüphaneden severek ödünç aldıkları kitapları okuyacaklardır. Aynı zamanda yaşlılarla bocce oynayarak ve hoş sohbetler ederek eğlenceli vakit geçireceklerdir. Programın sonunda Milli Eğitim Bakanlığı’nın 100 temel eseri arası bulunan Ali Fuad Başgil’in Gençlerle Baş başa adlı kitabı kıymetli yaşlılarımıza ve çocuklara hediye edilecektir” diye konuştu. Vali Ömer Faruk Coşkun, Huzurevi sakinleri ve çocuklar ile yakından ilgilenerek, bir süre sohbet etti. Bu tür etkinliklerde, fırsat buldukça, büyüklerimiz ve çocuklarla birlikte olmaya çalışacaklarını ifade eden Vali Coşkun, büyüklerimize ve çocuklarımıza sağlıklı ve mutlu bir yaşam temenni ederek, çocuklara yeni eğitim öğretim yılında başarılar diledi. Huzurevi sakinleri ve çocuklar ise Vali Ömer Faruk Coşkun’a teşekkür ettiler.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE