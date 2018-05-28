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Vali Coşkun, iftarını askerlerle birlikte yaptı172 defa okundu

kategorisinde,28 May 2018 - 15:31 tarihinde yayınlandı
Vali Coşkun, iftarını askerlerle birlikte yaptı

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Kanlıgeçit Jandarma Karakolunu ziyaret ederek, askerlerle iftar yemeğinde buluştu. Düzenlenen programa Vali Coşkun’un yanı sıra Garnizon Komutanı Topçu Albay Ahmet Serdar Gül, Cumhuriyet Başsavcısı Ali İrfan Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tamer Bilacan, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Yanık, çevre köylerin muhtarları ve şehit yakınları katıldı. İftar programı öncesinde Kur’an-ı Kerim okundu ve şehitler için dua edildi. Ezanın okunması ile birlikte oruçlar açıldı. Vali Coşkun, daha sonra Kanlıgeçit Jandarma Karakolundan ayrıldı.

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