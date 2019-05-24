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Vali Coşkun iftarını Mehmetçikle birlikte yaptı - Başak GazetesiBaşak Gazetesi
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Vali Coşkun iftarını Mehmetçikle birlikte yaptı24 defa okundu

kategorisinde,24 May 2019 - 17:11 tarihinde yayınlandı
Vali Coşkun iftarını Mehmetçikle birlikte yaptı

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, iftar yemeğinde Mehmetçikle buluştu. Garnizon Komutanlığını Yemekhanesinde düzenlenen programa Vali Ömer Faruk Coşkun’un yanı sıra Garnizon Komutanı Topçu Albay Emin Yılmaz Sancaktar, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Tekne, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tamer Bilacan, Osmaniye Gençlik Merkezi Müdürü Bayram Bozyel ve Osmaniye Gençlik Merkezi öğrencileri katıldı. İftar yemeği öncesinde Vali Coşkun ve protokol mensupları, Mehmetçik ve gençlerle bir süre sohbet etti ardından, okunan ezanla birlikte oruçlar açıldı. İftar yemeği sonrasında konuşan Vali Ömer Faruk Coşkun, “Bu mübarek Ramazan akşamında Mehmetçiklerimiz ve gençlerimizle aynı sofrayı paylaşmaktan mutluluk duydum. Şimdiden bayramınızı kutluyorum. Bütün Mehmetçiklerimize hayırlı tezkereler diliyorum.”diye konuştu. Vali Coşkun, programın ardından Garnizon Komutanlığından ayrıldı.

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