Vali Coşkun, Jandarma teşkilatının kuruluş yıldönümünü kutladı

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, devletin bekası, milletin refahı için toplumun huzur ve güvenliğini sağlayan Jandarma teşkilatının 179’uncu kuruluş yıldönümünü kutladı. Vali Coşkun mesajında, ” Türkiye’nin bölünmez bütünlüğünün korunması, vatandaşlarımızın huzur içerisinde yaşaması ve ülkemizde düzenin sağlanması gibi önemli görevleri, üstün hizmet anlayışıyla, başarıyla yerine getiren, yurdumuzun her köşesinde halkımızla iç içe ve büyük bir özveriyle görev yapan Jandarma Teşkilatı, “Önce insan” diyerek vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerini gözeten, halkın memnuniyetini sağlayan bir görev bilinci ve hizmet anlayışı ile halkımızla bütünleşmiş bir kanun ordusudur.” dedi. Gücünü yasalardan, desteğini milletten alan Jandarma Teşkilatının; eğitimi, sahip olduğu modern donanımı yanında, hukuka, adalete, insan haklarına ve demokratik değerlere bağlılığıyla dosta güven, düşmana korku salmaya devam etmekte olduğunu belirten Vali Coşkun şunları söyledi: “Jandarma Teşkilatı, kurulduğu günden bu yana günlük yaşamın her alanında ve ülkemizin her noktasında, gece gündüz demeden, her şart ve koşul altında üstün hizmetlerde bulunmuştur. Bugüne kadar kutsal vatan toprakları üzerinde emniyet ve güvenliğin teminatı olmuş, bundan sonra da olmaya devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle, fedakârlık ve feragat örneği bir kanun ordusu olan Jandarma Teşkilatımızın 179. kuruluş yıldönümünü kutluyor, görevleri başında şehit olanları rahmetle; gazi ve emeklileri minnetle anıyorum. Halen görevde bulunan teşkilat mensuplarına da sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum.”

