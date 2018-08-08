Vali Coşkun, Katı Atık Bertaraf Tesisi’ni inceledi

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Katı Atık Bertaraf Tesisinde inceleme ve denetlemelerde bulundu. Vali Coşkun, tesise yakın mahallede oturan vatandaşlardan, rüzgarın hakim yönüne bağlı olarak özellikle sıcak havalarda oluşan koku nedeniyle zaman zaman şikayetler geldiğini belirterek, bahse konu koku sorununun çözümlenebilmesi amacıyla ne tür tedbirler alınabileceği hususunda tesis yetkilileriyle istişarede bulunduklarını ifade etti. Ziyaret sırasında Vali Coşkun’a, tesiste düzenli depolama, tıbbi atık sterilizasyonu, elektrik üretimi gibi işlemlerin yapıldığı bilgisini veren Proje Mühendisi Engin Arslan, tesiste yapılan tüm çalışmaları detaylı olarak anlattı. Vali Coşkun, aldığı bilgilerin ardından tesisin tüm birimlerini gezerek, incelemelerde bulundu. Vali Ömer Faruk Coşkun, programının devamında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün inşaatı devam etmekte olan yeni binasında da incelemelerde bulunarak devam eden çalışmalar hakkında İl Müdürü Abdulvahap Güven’den bilgi aldı. Arsa alanının 10 Bin metrekare, bina oturum alanının ise 1550 metrekare olduğunu ifade eden İl Müdürü Güven, zemin artı 3 kattan oluşacak hizmet binasının inşaatında şu anda yüzde 55 fiziki gerçekleşme sağlandığını kaydetti. İnşaatta çalışan işçilere kolaylıklar dileyen Vali Coşkun, incelemelerinin ardından inşaattan ayrıldı.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE