Vali Coşkun, köy ziyaretlerinde sorunları dinledi

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Sakarcalı, Gökçedam, Orhaniye ve Selimiye köylerini ziyaret ederek, vatandaşların sorunlarını dinledi. Beraberinde İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tamer Bilacan, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Altun, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Yanık ve il genel meclisi üyeleri ile birlikte, ilk ziyaretini Sakarcalı Köyüne gerçekleştiren Vali Coşkun, köyün okulunu ziyaret ederek, bilgi aldı. Okulun öğrencileri ile sohbet eden Vali Coşkun, çocuklara başarılar dileyerek okuldan ayrıldı. Daha sonra köy sakinleri ile bir araya gelen Vali Coşkun, vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi. Vali Coşkun, ziyareti sırasında yaptığı konuşmada “Vatandaşlarımızın sorunlarını yüz yüze dinlemek ve bu sorunlara çözüm bulmak maksadıyla sık sık köylerimizi ziyaret etmeye gayret ediyoruz. Bugün sizlerle hasbihâl etmek istedik. İmkânlarımız nispetinde taleplerinizin karşılanması için gayret göstereceğiz. Bizi misafir ettiğiniz için teşekkür ediyorum.” diye konuştu. YAŞAR KEMAL PARKINA ZİYARET Ziyaretlerine Gökçedam Köyü ile devam eden Vali Coşkun, öncelikle Yaşar Kemal Parkı’nda incelemelerde bulundu. Parkın içerisinde yer alan Yaşar Kemal Kültür Evini gezen Coşkun, Gökçedam Aile Sağlığı Merkezinde incelemelerde bulunarak, bilgi aldı. Daha sonra Gökçedam Köyü sakinleri ile bir araya gelen Vali Coşkun’a vatandaşlar sorun ve taleplerini ilettiler. Köy sakinlerine misafirperverlikleri için teşekkür eden Vali Coşkun, kendisine iletilen taleplerin değerlendirileceğini ve ilk olarak acil olanlar olmak üzere çözüm konusunda gayret gösterileceğini ifade etti. SELİMİYE KÖYÜ PARKINA FİDAN DİKTİ Ziyaretlerinin son bölümünde Orhaniye ve Selimiye köylerini ziyaret eden Vali Ömer Faruk Coşkun, her iki köyde de köy sakinleri ile bir araya gelerek, sorun ve taleplerini dinledi. Ziyareti sırasında inşaatı devam eden Orhaniye Köyü Camii’nde incelemelerde de bulunan Vali Coşkun, evlerinin önünde oturan köy sakini vatandaşlarla da kısa bir süre sohbet etti. Selimiye Köyünde ise köyün parkına fidan dikerek, can suyunu veren Vali Coşkun daha sonra köy sakinleri ile bir araya geldi. Vali Coşkun ziyaret ettiği tüm köylerdeki çocuklara da ayrıca ilgi göstererek, sohbet etti. Sakarcalı, Gökçedam, Orhaniye ve Selimiye köylerinin sakinleri Vali Coşkun’a köylerine kadar gelerek, sorun ve taleplerini dinlediği için teşekkür ettiler.

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