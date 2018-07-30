Vali Coşkun, Kumarlı ve Karagedik Köylerinde

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, merkeze bağlı Kumarlı ve Karagedik köylerini ziyaret etti. Beraberinde İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Altun ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Yanık ile birlikte köy ziyaretlerini gerçekleştiren Vali Coşkun, ilk olarak köy muhtarlarından, köylerinin nüfus, eğitim ve ekonomik durumu hakkında bilgi aldı. Vali Coşkun, daha sonra köy sakinlerinin sorun ve taleplerini dinledi. Zaman zaman bu tür ziyaretlerde vatandaşların sorunlarını dinlediğini ifade eden Vali Coşkun, tüm kurumlar ile birlikte yaptıkları çalışmalarının temel hedefinin, ilin her köşesinde yaşayan vatandaşların en iyi yaşam koşullarına sahip olmasını sağlamak olduğunu söyledi. Daha sonra köy sakinleri Vali Coşkun’a sorun ve taleplerini anlattılar. Tüm vatandaşları tek tek dinleyen Vali Ömer Faruk Coşkun, “Bize ilettiğiniz sorun ve talepleri mutlaka değerlendirmeye alıyoruz ancak malumunuz olduğu üzere bazı sorunlar var ki acil olarak çözümlenmesi gerekiyor. Bu nedenle çözümlenmesi gereken sorunlarda önceliği, acil olanlara veriyoruz. Tüm gücümüz ve gayretimizle sorunları çözmek ve talepleri karşılamak için çaba gösteriyoruz.” dedi. Vali Coşkun, Kumarlı ve Karagedik köyü sakinlerine misafirperverlikleri için teşekkür etti. Vatandaşlarda, Vali Coşkun’a köylerine kadar gelerek, sorunlarını dinlediği için teşekkür ettiler.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE