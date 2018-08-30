Vali Coşkun, Merkez Mahalle Muhtarları ile bir araya geldi

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Merkez ilçeye bağlı mahalle muhtarları ile toplantı yaptı. Valilik Ahmet Cevdet Paşa Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıya Vali Coşkun’un yanı sıra Belediye Başkanı Kadir Kara, Vali Yardımcısı Metin Esen, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri ve merkez mahalle muhtarları katıldı. Toplantı, Trafik Kazaları Önleme Eylem Planı hakkında İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan sunum ile başladı. Sunumda; Osmaniye Valiliği Trafik Kazaları Önleme Koordinasyon Kurulu tarafından 8 Ağustos-15 Kasım 2018 tarihleri arasında trafik güvenliği ile ilgili olarak 100 günlük trafik kazalarını önleme eylem planının hazırlanarak uygulamaya konulduğu ifade edilerek, trafik kazalarının önlenmesi ve trafik güvenliği konusunda farkındalığın oluşturulması amacıyla tedbirlerin alındığı ve uygulamaya konulduğu kaydedildi. Sunum, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yıl boyunca yapılan denetimler hakkında istatistik verilerin anlatılması ile son buldu. Sunumun ardından trafik güvenliği hakkındaki kısa filmler gösterildi. Vali Ömer Faruk Coşkun konuşmasında, kamu hizmetlerinin sunumunda karşılaşılan sorunların istişare edilmesi ve muhtarların kendi mahalleleri ile ilgili talep ve önerilerini almak için bir araya gelindiğini belirtti. Vali Coşkun’un açılış konuşmasının ardından mahalle muhtarları, sorun ve taleplerini dile getirdiler. Muhtarların yönelttiği sorular ise Vali Ömer Faruk Coşkun, Belediye Başkanı Kadir Kara ve ilgili kurum müdürleri tarafından yanıtlandı. Toplantı sonunda, katılan herkese sundukları katkı nedeniyle teşekkür eden Vali Coşkun, “İlimizde yaşayan vatandaşlarımızın en iyi hizmeti almaları ve en iyi şartlarda yaşamalarını sağlamak çalışmalarımızın temel hedefidir. Bu doğrultuda, bundan sonraki süreçte, hep birlikte sorunlarımızı istişare ederek, elbirliği ile çözüm yolları bulmak için gayret göstermeye devam edeceğiz. Katılım ve katkılarınızdan dolayı sizlere tekrar teşekkür ediyorum, çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum. Mahallelerinizde yaşayan vatandaşlarımıza selamlarımızı iletin lütfen.” dedi.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE