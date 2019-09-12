Vali Coşkun Muharrem ayı iftarına katıldı

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun ve Belediye Başkanı Kadir Kara, Alevi Kültür Derneği Osmaniye Şubesi tarafından Cem ve Kültür Evi’nde düzenlenen Muharrem Ayı iftarına katıldı. Yapılan iftar duasının ardından oruçlar açıldı. İftar sonrasında Vali Coşkun ve Başkan Kara, Alevi Kültür Derneği Osmaniye Şubesi Başkanı Bektaş Yıldırım ve Derneğin üyeleri ile bir süre sohbet ettiler. Muharrem ayı iftarı dolayısıyla bu mübarek sofrayı paylaşmaktan mutluluk duyduğunu belirten Vali Coşkun, “Bizi sofranızda misafir ettiğiniz için şükranlarımızı sunuyoruz. Bu mübarek günlerde sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Muharrem ayının birliğimize, beraberliğimize, dayanışmamıza vesile olmasını temenni ediyorum.” dedi. Dernek Başkanı Bektaş Yıldırım, programın sonunda, Vali Ömer Faruk Coşkun ve Belediye Başkanı Kadir Kara’ya iftar yemeğinde kendileri ile birlikte oldukları için teşekkür etti.

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