Vali Coşkun, muhtarlarla bir araya geldi

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, merkeze bağlı köy ve mahallelerin muhtarları ile bir araya geldi. Öğretmenevi’nde düzenlenen toplantıya Vali Coşkun’un yanı sıra Belediye Başkan Vekili Abdullah Bukan, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tamer Bilacan, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Altun, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Yanık, Belediye Başkan Yardımcısı Fatma Teke, kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri katıldı. Vali Coşkun, toplantıya katılan tüm muhtarlara teşekkür ederek başladığı konuşmasında, “Malumunuz olduğu üzere, zaman zaman mahalle ve köy muhtarlarımızla bir araya gelerek; muhtarlarımızın talep, öneri ve sorunlarını dinliyor, bunlara çözüm yolları üretmeye çalışıyoruz. Bugünkü toplantımızda da sizlerden kendi mahalle veya köyünüzle ilgili taleplerinizi alacağız, bütçe imkânlarımız doğrultusunda, öncelikle acil olanlar olmak üzere, bu talepleri karşılamak için gayret göstereceğiz.” diye konuştu. Vali Coşkun’un konuşmasının ardından muhtarlar söz alarak eğitim, sağlık, yol, su ve altyapı hizmetleri ile diğer konularda sorun ve taleplerini dile getirdiler. Toplantıda muhtarlar tarafından sorulan sorular Vali Coşkun ve ilgili kurum müdürleri tarafından yanıtlandı. Toplantının sonunda konuşan Vali Ömer Faruk Coşkun, “Burada dile getirilen sorunları sizlerin de desteği ile hep birlikte el ele vererek çözeceğiz. Ancak bazı sorunların çözümü zaman alabiliyor, bazen kurumlar arasında koordinasyon gerekiyor. Bu nedenle sorunların çözümü noktasında sizler de katkı sunarsanız, hep beraber çaba gösterirsek, sorunlarımızı çok daha hızlı çözeceğimize inanıyorum. Toplantıya katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum” dedi. Sözlerinin sonunda, seçimlerde aday olan tüm muhtarlara şimdiden başarılar dileyen Vali Coşkun, seçimlerin huzurlu bir ortamda, medeni bir yarış içinde geçmesi için muhtarlara önemli görevler düştüğünü ifade etti. Toplantı, Vali Coşkun’un kapanış konuşması ile sona erdi.

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