Vali Coşkun, öğrencilere karne dağıttı

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, 2017-2018 eğitim ve öğretim yılının sona ermesiyle Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğrencilere karne dağıttı. Vali Coşkun, ilk olarak okul girişinde öğrencilerin hazırladığı ürünlerden oluşan sergiyi gezdi. Ardından sınıflara girerek öğrencilere karne ve başarı belgelerini dağıtan Vali Coşkun, konuşmasında, karnenin öğrencinin okuldaki performansını gösteren bir belge olduğunu belirtti. Coşkun, “Öğrencilerimiz eğitim-öğretim yılı boyunca başarılı olmak için çalıştı. Bu gün inşallah bu çalışmalarının sonucunu alacaklar. Karne sadece okuldaki performansınızı ortaya koyan belgedir. Nasıl bir insan olduğunuzu ortaya koyan bir belge değildir. Dolayısıyla karnesi iyi olan, kötü olan arkadaşlarımız vardır. Karnesi iyi olanlar bu minvalde devam edecek, karnesinde kırık notu olanlar da bundan ders çıkartarak daha fazla gayret gösterecek.”dedi. Öğrencilere, tatil günlerini en iyi şekilde değerlendirmeleri tavsiyesinde bulunan Vali Coşkun, kitap okumaları ve kendi uğraş alanları varsa o yönde çalışma yapmaları gerektiğini belirterek şöyle devam etti: “Yeni eğitim öğretim yılına iyi hazırlanmalarını bekliyoruz. Bu anlamda öğretmenlerimizin de emeğinden dolayı teşekkür ediyoruz. Onların da emekleri yadsınamaz. Öğretmenlerimizin emeği olmadan başarı elde etmemiz söz konusu olamaz. Ben onların da iyi bir tatil geçirmelerini temenni ediyorum.” Karne dağıtımının ardından, Vali Coşkun, öğretmenler odasında öğretmenlerle bir araya gelerek yıl sonu değerlendirmesinde bulundu. Program sonunda, İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik, günün anısına, metal bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan metal çerçeveli aynayı Vali Coşkun’a hediye etti.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE