Vali coşkun, öğrencilerin karne sevincini paylaştı

Osmaniye’de 2018–2019 Eğitim-Öğretim yılının ilk yarısının sona ermesi nedeniyle Yunus Emre İlkokulu’nu ziyaret eden Vali Ömer Faruk Coşkun, öğrencilere karnelerini dağıttı. Vali Coşkun’un ziyaretinde İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak da yer aldı. Ziyaretinin ilk bölümünde Okulun Z kütüphanesinin açılışını, İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak ile birlikte yapan Vali Coşkun, “Z kütüphanemizin öğrencilerimizin kendilerini geliştirmelerine vesile olmasını diliyorum. Hayırlı olsun” dedi. Kütüphanede kitap okuyan öğrencilerle de bir süre sohbet eden Vali Coşkun, çocuklara kütüphaneden alacakları kitapları tatilde okumaları tavsiyesinde bulundu.

“TATİLDE HEM DİNLENİN HEM DE KİTAP OKUYUN”

Programının devamında sınıfları ziyaret eden Vali Coşkun, öğrencilerle bir süre sohbet etti. Vali Coşkun, öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, “2018-2019 eğitim öğretim yılının ilk yarısı bugün sona eriyor. Tatilde güzelce dinlenin, enerji depolayın ve ikinci döneme zinde bir şekilde başlayın. Ama dinlenirken kitap okumayı da ihmal etmeyin. Hepinize başarılar diliyorum” diye konuştu. Öğrencilere karnelerini veren Vali Ömer Faruk Coşkun, “Karne, sizin sadece derslerdeki başarınızı ölçen bir belgedir. Eğer karnesinde zayıf notları olan varsa ikinci dönem daha fazla gayret göstereceğine ve notlarını düzelteceğine inanıyorum. İyi bir tatil geçirmenizi temenni ediyorum” dedi. Programının devamında öğretmenlerle bir araya gelerek bir süre sohbet eden Vali Ömer Faruk Coşkun, öğretmenlere fedakâr çalışmaları nedeniyle teşekkür etti. Sözlerinin devamında okul idaresi, öğretmen, okul aile birliği üyeleri ve veliler arasındaki uyumun öğrencinin başarısındaki önemini vurgulayan Vali Ömer Faruk Coşkun, “Önce okul idarecileri ve öğretmenler arasındaki dayanışma ve işbirliği tesis edilir, velilerle sağlıklı bir iletişim kurulursa başarının mutlaka geleceğine inanıyorum. Evlatlarımızın en iyi eğitimi almaları ve ilimizin eğitimdeki başarısının daha da artması için hep birlikte gayret göstereceğiz” dedi.