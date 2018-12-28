Vali Coşkun, Okul inşaatında incelemelerde bulundu

Vali Ömer Faruk Coşkun, Osmaniye Anadolu İmam Hatip Lisesi inşaatında inceleme ve denetlemelerde bulundu. Vali Coşkun, inşaatta gelinen aşama hakkında İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik’ten bilgi aldı. Müdür Çelik, yapımı İl Özel İdaresi tarafından gerçekleştirilen 32 derslikli okul binası inşaatının eğitim-öğretim yılının ikinci yarısında hizmete açılmasının planlandığını kaydetti. Vali Coşkun, incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, “Okulumuzun binası tamamlandığında evlatlarımız yeni ve güzel bir binada eğitimlerine devam edecekler. Çocuklarımızın en iyi şartlarda eğitim almalarını istiyoruz. Bu hedef doğrultusunda yaptığımız çalışmalar devam ediyor.” diye konuştu. Ziyareti sırasında inşaatta çalışan işçilerle de bir süre sohbet eden Vali Ömer Faruk Coşkun, çalışanlara kolaylıklar dileyerek incelemelerine son verdi. Daha sonra İmam Hatip Okulları Kampüsünde Şehit Mehmet Karacatilki Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde yapımı devam etmekte olan Çok Amaçlı Salonda inceleme ve denetlemelerde bulunan Vali Coşkun, Cahit Zarifoğlu İmam Hatip Ortaokulu’nun yemekhanesini de ziyaret ederek, öğrencilerle sohbet etti. Son olarak okul bahçesinde “Yay Hayatım Ok Niyetim Hedef Amacım Projesi” kapsamında eğitim alan Şehit Mehmet Karacatilki Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerin gösterisini izleyen Vali Coşkun, öğrencilere başarılar dileyerek okuldan ayrıldı.

Haber: İbrahim Emül – Osmaniye