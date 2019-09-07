Vali Coşkun: Okullarımız, bizleri hayata hazırlayan bir yuvadır

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, aileden sonra en önemli basamak olan okulların, eğitim imkânlarını sistemli bir şekilde sunarak bireyi gelecek hedeflerine ulaştıran ve hayata hazırlayan bir yuva olduğunu ifade etti. Yeni bir eğitim-öğretim yılına daha erişildiğini ve her yeni başlangıç gibi yine heyecanlı olduğunu belirten Vali Coşkun, 2019-2020 eğitim-öğretim yılının yarınların teminatı olan çocuklara, velilere ve öğretmenlere hayırlı olmasını diledi. Vali Coşkun, “Hayatımızda ailemizden sonra en önemli basamak olan okullarımız, eğitim imkânlarını sistemli bir şekilde sunarak bizi gelecek hedeflerimize ulaştıran ve birer birey olarak bizleri hayata hazırlayan bir yuvadır. Sevgili Öğrenciler; sizlerin vatanını, milletini seven, bilgili, bilinçli, milli ve manevi değerlerine bağlı, çevreyi ve doğayı koruyan, ruh ve beden sağlığına sahip, doğru düşünen ve sağlıklı karar veren, yalnızca bilgi sahibi olmak için değil bilim, teknoloji, insani değerler ve sanat gibi alanlarda kendini geliştirmiş, sorumluluk alabilen, analiz yapabilen, arkadaşlarıyla sevgi ve saygı temeline dayalı ilişkiler kurabilen bireyler olarak yetişmeniz en büyük hedefimizdir.” dedi. Valilik olarak, bir ülke için yapılacak en önemli yatırımın insana, özellikle de çocuklara ve gençlere yapılan yatırım olduğunun bilincinde olunduğunu vurgulayan Vali Coşkun, “Temel eğitimden orta öğretime, mesleki eğitimden yaygın eğitime kadar çocuklarımızın iyi bir eğitim almaları için tüm imkânlarımızı seferber etmiş bulunmaktayız. Değerli öğretmenlerimiz; sizlerin Rahmetli Nurettin Topçu’nun “Kırk yıl sınıfa bir mabede girer gibi girdim” dediği anlayışta olup öğrencilerinizi Mustafa Kemal Atatürk’ün “fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür” bireyler olarak yetiştireceğinize ve bu görevi heyecanla, başarıyla yerine getireceğinize olan inancım tamdır. Sizler bu günü değil yarını da inşa eden Eğitim Ordularısınız. Nizamülmülk’ün ifadesiyle “Orduların attığı mızrak bir mil öteye; Eğitim ordusunun attığı mızrak çağlar boyu gider. Bu duygu ve düşüncelerle, başta sevgili öğrencilerimiz olmak üzere tüm eğitim camiasının yeni eğitim-öğretim yılını kutluyor, 2019-2020 eğitim öğretim yılının Osmaniye’mize ve ülkemize başarılar getirmesini diliyorum.”

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