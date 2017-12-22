Vali Coşkun: Önceliliğimiz su kaynaklarını korumak

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, öncelikli hedeflerin su kaynaklarını korumak ve kullanma planları yapmak olduğunu söyledi. Ceyhan Havzası Yönetim Heyeti Toplantısı, Ceyhan Havzası Koordinatör Valisi Ömer Faruk Coşkun başkanlığında Valilik Rahime Hatun Toplantı Salonunda yapıldı. Toplantının başında konuşan Vali Ömer Faruk Coşkun, “Ceyhan Havzası Yönetim Heyeti olarak takip edeceğimiz Ceyhan Havzası Koruma Eylem Planı ile Havza’da oluşan kirliliğin önlenmesi, Havza’nın korunması ve iyileştirilmesi için su kaynakları potansiyeli, kirletici kaynakları ile mevcut su kalitesini dikkate alınarak durum tespiti yapılmıştır. Heyetimizin yapacağı çalışmalarda önceliğimiz su kaynakları için koruma ve kullanma planları yapmak, su kaynaklarımız ile toprak kaynaklarımızın Havza bazında bütüncül yönetimini sağlamaktır.” diye konuştu. Bir önceki toplantıda alınan kararların değerlendirilmesi ile devam eden toplantıda, DSİ 6. Bölge Müdürlüğü Havza Yönetimi Başmühendisi Ayşe Aydın Ceyhan Havzası Koruma Eylem Planı İş Takvimi ve Takip Tablolarına veri girişleri ile ilgili bilgilendirme sunumu yaptı. Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Havza Planları Takip Şube Müdür Vekili Altunkaya Çavuş’un yaptığı Havza Koruma Eylem Planları hakkında değerlendirme sunumunun ardından Su Elçileri Eğitim ve Farkındalık Artırma Teknik Destek Projesi hakkında bilgi verildi. Ceyhan Havzasında yer alan Kahramanmaraş, Osmaniye ve Adana İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu Toplantıları neticesinde, Ceyhan Havzası Yönetim Heyetine gönderilen raporlar ve gündem önerileri değerlendirildiği toplantı, Heyet Başkan ve üyelerinin öneri ve görüşlerinin alınması ile sona erdi. Vali Coşkun, toplantı sonunda, katılım ve katkılarından dolayı Heyet üyelerine teşekkür etti.

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