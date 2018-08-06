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Vali coşkun, Toprakkale’de incelemelerde bulundu285 defa okundu

kategorisinde,06 Ağu 2018 - 16:45 tarihinde yayınlandı
Vali coşkun, Toprakkale’de incelemelerde bulundu

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Toprakkale ilçesini ziyaret ederek, inceleme ve denetlemelerde bulundu. İlk olarak inşaatı devam eden Toprakkale İlçe Emniyet Amirliği binasında incelemelerde bulunan Vali Coşkun, Toprakkale Kaymakamı Ali Yıldırım’dan yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Coşkun, inşaatta çalışan işçilere kolaylıklar dileyerek incelemelerine son verdi. Programının devamında beraberinde Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu ve İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Altun ile birlikte Küçük Sanayi Sitesinde yapımı devam eden inşaatları ziyaret eden Vali Ömer Faruk Coşkun’a devam eden inşaat hakkında Küçük Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı Mehmet Demirci bilgi verdi. Vali Coşkun, incelemelerinin ardından Toprakkale ilçesinden ayrıldı.

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