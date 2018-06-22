Vali Coşkun Toprakkale’de muhtarları dinledi

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Toprakkale ilçesinde köy ve mahalle muhtarları ile bir araya geldi. Toprakkale Gençlik ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplantıya Vali Coşkun’un yanı sıra Kaymakam Mehmet Kaya, ilçe kurum müdürleri, il genel meclisi üyeleri ve muhtarlar katıldı. Toplantı öncesinde Bizz Filografi ve El Sanatları Atölyesi tarafından oluşturulan eserlerin yer aldığı sergiyi gezerek bilgi alan Vali Coşkun, sergide emeği ve katkısı bulunan kursiyerleri tebrik etti. Daha sonra muhtarlarla bir araya gelen Vali Ömer Faruk Coşkun, toplantının başında yaptığı konuşmada, “Bugün, siz muhtarlarımız ile birlikte ilçemizin sorun ve ihtiyaçlarını değerlendirmek üzere bir araya geldik. Daha önce il merkezimizde ve ilçelerimizde gerçekleştirdiğimiz toplantıların oldukça verimli olduğunu gördük. Çünkü bu toplantılarda ihtiyaçları ve sorunları ilk ağızdan dinleme fırsatı buluyoruz, eğer o esnada çözüm getirilebilecek bir konu ise hemen çözümlüyoruz, değil ise çözüm yolu bulmak için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Temenni ediyorum ki bugün gerçekleştireceğimiz toplantı, ilçemizdeki çalışmaların daha sağlıklı yürütülebilmesi açısından verimli olur.” diye konuştu. Vali Coşkun’un konuşmasının ardından muhtarlar talep ve sorunları ile görüş ve önerilerini dile getirdiler. Toplantı sonunda, katılım ve katkıları nedeniyle tüm muhtarlara teşekkür eden Vali Ömer Faruk Coşkun, “İnşallah bundan sonraki süreçte yapılan hizmetler katlanarak devam edecektir. Önemli olan birlik ve beraberliğimizin tesis edilmiş olmasıdır. Bundan sonra hep birlikte el ele vererek ilçemizin sorunlarının çözmek için gayret göstereceğiz.” dedi.Toplantının ardından esnafları da ziyaret ederek bir süre sohbet eden Vali Ömer Faruk Coşkun, “hayırlı ve bereketli kazançlar” diledi.

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