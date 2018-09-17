Vali Coşkun, yeni eğitim yılında öğrencilere başarılar diledi

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, bugün başlanan 2018-19 Eğitim ve Öğretim yılında tüm öğrencilere başarılı bir yıl diledi.

Vali Coşkun, yaptığı yazılı açıklamada şu görüşlere yer verdi:

“Ükemizin geleceği çocuklarımızın yüreklerinde, bilgi ve sevgi ışığını yakmak üzere 2018-2019 eğitim-öğretim yılına, ilimizde 421 okul, 6398 öğretmen ve 128.559 öğrenciyle başlamanın heyecanını yaşıyoruz.

Eğitim öğretim yılına başlarken, geleceğin teminatı çocuklarımızın, onlara en iyi imkânları sağlamaya çalışan ailelerin ve büyük fedakârlıklarla, yurdun her köşesinde hizmet veren öğretmenlerimizin heyecanını ve coşkusunu yürekten paylaşıyorum.

Valilik olarak; “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” anlayışıyla, bir ülke için yapılacak en önemli yatırımın insana, özellikle de çocuklara ve gençlere yapılan yatırım olduğunun bilinciyle temel eğitimden orta öğretime, mesleki eğitimden yaygın eğitime kadar çocuklarımızın iyi bir eğitim almaları için tüm imkânlarımızı seferber etmiş bulunmaktayız.

Aziz Osmaniyeliler

İnsanın davranışlarını biçimlendiren ve ona vasıf kazandıran en önemli unsur, eğitimdir. İyi bir eğitim, bir toplumu geri kalmışlıktan kurtardığı gibi modern ve medeni bir toplum haline de getirir.

Bu süreçte kendilerini mesleklerine adamış, yarınlarımızı emanet ettiğimiz, sabır ve fedakârlık timsali öğretmenlerimize büyük görev düşmektedir. Değerli Öğretmenlerim; Bir milletin milli, ahlaki ve kültürel yönden güçlü, medeniyet bakımından kalkınmış olmasının sizlerin üstün çalışmalarına bağlı olduğu bilinciyle hareket edip öğrencilerinize bu anlayışla yaklaşıp onları geleceğe hazırlayacağınızdan asla şüphem yoktur.

Sevgili Öğrenciler; Kendinize güvenin, öğretmenlerinizi, okulunuzu ve birbirinizi sevin, zararlı alışkanlıklardan kaçının. Sizler eğitimin temel yapı taşlarısınız. Eğitim-öğretim alanında yapılan her türlü fedakârlık, çaba ve yatırım, sizler içindir. Sizler başarılı oldukça, bizler de mutlu ve huzurlu olacak, geleceğimize güvenle bakacağız.

Bu düşüncelerle, 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı’nın öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve ailelerimiz için hayırlı olmasını, başarılarla dolu olarak geçmesini diliyor, sevgi ve saygıyla selamlıyorum.”