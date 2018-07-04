Vali Coşkun, yol yapım çalışmalarını inceledi

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, yol yapım çalışmalarında inceleme ve denetlemelerde bulundu. İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Altun’un da yer aldığı programda İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Yanık, Vali Coşkun’a çalışmalar hakkında bilgi verdi. Mehmet Yanık, Arslanlı-Tehçi-Dervişiye köylerini birbirine bağlayan 13 kilometrelik grup yolunda İl Özel İdaresi ekipleri tarafından ikinci kat asfalt kaplama çalışmasının yapıldığını ifade ederek, çalışmaların birkaç gün içerisinde tamamlanacağını kaydetti. Daha sonra Arslanlı Köyünü de ziyaret eden Vali Coşkun, muhtardan köy hakkında bilgi aldı. Köyün çocukları ile özel olarak ilgilenen Vali Coşkun, çocuklarla bir süre sohbet etti. Vali Coşkun, ziyaretinin sonunda, çocuklara iyi bir gelecek ve başarılar temenni etti. Vali Coşkun, programının son bölümünde, Arslanlı-Tehçi-Dervişiye köylerini Gaziantep-Osmaniye D-400 karayolunu bağlayan ve 2018 Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) Projesi kapsamında yeniden yapılacak olan köprüde incelemelerde bulundu. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Yanık, Vali Coşkun’a verdiği bilgilerde, genişliği 5 metre olan eski köprünün yerine genişliği 10 metre olan köprünün yapılacağını, köprünün ihalesinin tamamlandığını ve yer teslimi çalışmalarının devam ettiğini kaydetti. Vali Ömer Faruk Coşkun, yol çalışmalarında görev alan personele kolaylıklar dileyerek incelemelerine son verdi.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE