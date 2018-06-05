Vali Coşkun, yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, İl Özel İdaresi’nin 2018 yatırım programında yer alan yol yapım ve asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi. Vali Coşkun, bu kapsamda, Kadirli-Yalnızdut-Cığcık, Cığcık-Alaybeyler Mahallesi ve Kadirli Aşağıbozkuyu-Karatepe Dikenli Mahallesinde devam eden 1. Kat asfalt yapım çalışmaları hakkında İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Yanık’tan bilgi aldı. Genel Sekreter Mehmet Yanık, Kadirli-Yalnızdut-Cığcık arası 6 kilometrelik mesafede, Cığcık-Alaybeyler Mahallesi arası 8 kilometrelik mesafede 1 kat asfalt kaplama çalışmalarının devam ettiğini, Kadirli Aşağıbozkuyu-Karatepe Dikenli Mahallesinde yani Kadirli-Düziçi bağlantı yolunda ise yol genişletme ve onarım çalışmalarının tamamlandığını, 13 kilometrelik mesafede ise 1 kat asfalt yapılacağını söyledi. Çalışmalar hakkında detaylı bilgi alan Vali Ömer Faruk Coşkun, yol çalışmalarında görev alan personele kolaylıklar dileyerek incelemelerine son verdi.

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