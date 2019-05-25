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Vali Coşkun, yurtta kalan öğlecilerle iftar yaptı - Başak GazetesiBaşak Gazetesi
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Vali Coşkun, yurtta kalan öğlecilerle iftar yaptı10 defa okundu

kategorisinde,25 May 2019 - 15:21 tarihinde yayınlandı
Vali Coşkun, yurtta kalan öğlecilerle iftar yaptı

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı Karacaoğlan Erkek Öğrenci Yurdunda düzenlenen iftar programında gençlerle bir araya geldi. Yurt Yemekhanesinde düzenlenen iftar programına, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu da katıldı. Okunan ezanla öğrencilerle birlikte oruç açan Vali Ömer Faruk Coşkun, iftar yemeği sonrasında gençlerle sohbet etti. Bu mübarek Ramazan akşamında iftar sofrasında gençlerle bir arada olmaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Vali Coşkun, öğrencilere derslerinde başarılar diledi. İftar yemeği sonrasında ezgi ve ilahi sanatçısı Yusuf Karaburç, seslendirdiği parçalarla programa renk kattı. Öğrenciler, Vali Coşkun’a iftar programına katılımlarından dolayı teşekkür ettiler. Vali Coşkun, programın ardından Osmaniye Gençlik Merkezi OKÜ Gençlik Ofisinde düzenlenen “Şuur; Bir Şair Bir Şiir” şiir dinletisine katıldı. Osmaniye Gençlik Merkezi öğrencilerinin okuduğu şiirleri dinleyen Vali Coşkun, öğrencileri tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

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