Vali Coşkun’a ‘Dünya Çevre Günü’ ziyareti

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle kendisini ziyaret eden heyeti makamında kabul etti. Heyette, Çevre ve Şehircilik İl Müdür Vekili Abdulvahap Güven, TEMA Vakfı Osmaniye Temsilcisi Sabahat Poyraz ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü personeli yer aldı. Ziyaret sırasında konuşan Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Abdulvahap Güven, 1972 yılında Birleşmiş Milletler Çevre Konferansında alınan bir kararla 5 Haziran gününün Dünya Çevre Günü olarak kabul edildiğini ve 5–11 Haziran haftasının da Çevre Haftası olarak kutlandığını söyledi. Vali Ömer Faruk Coşkun ise 5 Haziran Dünya Çevre Gününü kutlayarak, Çevre Haftası nedeniyle düzenlenecek etkinliklerin çevre konusunda duyarlılık ve farkındalığı artırmasını temenni etti. KONFERANS DÜZENLENDİ Etkinlikler kapsamında, Valilik Ahmet Cevdet Paşa Toplantı Salonda konferans düzenlendi. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Osmaniye Sağlık Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Alper Dayangaç’ın konuşmacı olarak yer aldığı konferansa Vali Ömer Faruk Coşkun, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Türk, kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri katıldı. Konferansın açılış konuşmasını yapan Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Abdulvahap Güven, İl Müdürlüğü olarak 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlediklerini, bu etkinliklerin amacının her kesimden vatandaşın çevreci olması ve bu sorumluluğu taşıması gerektiğini anlatarak, çevreyi koruma çabası olması içinde olmasını sağlayabilmek olduğunu kaydetti. Açılış konuşmasının ardından, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Osmaniye Sağlık Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Alparslan Dayangaç “Çevre ve İnsan Sağlığı Üzerine Etkisi” konulu konferansını verdi. Konferans sonunda, 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinliklerine katkılarından dolayı, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Türk ve Prof. Dr. Alparslan Dayangaç’a, Vali Ömer Faruk Coşkun tarafından teşekkür plaketi verildi.

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