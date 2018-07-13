Vali Coşkun’dan 15 Temmuz Mesajı

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Vali Coşkun, 15 Temmuz 2016’da, vatanın bölünmez bütünlüğüne, milletin bağımsızlığına, demokrasi ve aydınlık geleceğe yönelik olarak, FETÖ/PDY’ye bağlı vatan hainlerinin, kalleşçe ve kanlı bir darbe teşebbüsünde bulunmasıyla şanlı tarihe kara bir leke çalınmak istendiğini söyledi. Vali Coşkun mesajının devamında, “Meselenin beka meselesi olduğunu idrak edip ne yapması gerektiğini doğru tarif edebilen, elindeki bayraktan ve göğsündeki imandan başka bir silahı olmadan tanka, savaş uçağına, helikoptere kafa tutan; tek parolası şehadet olan, korkmayan, sinmeyen bu müstesna millet; Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısına uymuş ve üzerinde kurgulanmak istenen bütün oyunları bir anda bozmuştur. Kurtuluş Savaşı’nda Nene Hatun’u, Maraşlı Sütçü İmam’ı, Antepli Şahin Beyi, Osmaniyeli Rahime Hatun’u, çıkaran bu necip millet; 15 Temmuz gecesi de darbecilere karşı ilk kurşunu sıkan Ömer Halisdemir’i ve Mehmet Karacatilkileri de bağrından çıkartarak canı pahasına vatanına, milletine, bayrağına, ülkesine, devletine, demokrasisine, geleceğine ve egemenliğine sahip çıkmış, iman dolu göğsüyle gövdesini siper ederek bu hayâsız akını durdurmuş, tek dişi kalmış canavarlara bu topraklar üzerinde oyun oynanmayacağını göstermiştir.” dedi. Ecdattan emanet alınan vatan ve ay yıldızlı şanlı bayrağı korumanın yolunun milletçe kenetlenmekten geçtiğini vurgulayan Vali Coşkun şöyle devam etti: “Göğsünde nice belaları söndürmüş bu milletin yüreği toplu attıkça inanıyorum ki hiçbir top o yüreği sindiremeyecek ve hiçbir çılgın, zincir vuramayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle tüm şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet, Gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyor, siz Aziz Osmaniyelileri en derin sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.”

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