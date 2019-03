Vali Coşkun’dan 18 Mart Şehitleri Anma Günü Mesajı

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 104’üncü yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Açıklamasında, kahraman Türk milletinin, zamana ve çağlara inancın ve azmin mührünü vurduğu, tarihe altın harflerle yazılan Çanakkale Zaferini kutlamanın gururunu ve onurunu yaşadığını söyledi. Vali Coşkun, “Çanakkale ırkı, rengi, inancı, coğrafyası ne olursa olsun, bütün insanların can, din, mal, akıl, nesil dokunulmazlıklarını savunan; ıslah etmeyi, imar etmeyi, mutlu etmeyi varoluş gayesi bilen bir medeniyetin mensupları ile “Kimi Hindu, kimi yamyam, kimi bilmem ne bela” olan ve gördüğü her güçsüz coğrafyayı işgal eden, talan eden bir anlayışın savaşıdır. Çanakkale dünyanın en büyük ordularının devasa donanmaları ile üstün silahlarıyla dağları, tepeleri, okyanusları geçtiği fakat on beşinde genç yiğitlerin iman dolu göğsünü geçemediği yerdir. Çanakkale bir vatan müdafaasıdır. Bir insan için en büyük servetin ve izzetin bir vatana sahip olmak olduğunu bilenlerin zaferidir. Çanakkale; vatanına, dinine, imanına, bayrağına iffetine kastedilen bir milletin ya istiklal ya ölüm mücadelesidir. Unutulmamalıdır ki; Bu coğrafyanın en büyük zenginliği ve gücü yer altı-yer üstü imkânları yanında gerektiğinde vatanı, inancı uğruna şehit olmayı en yüce değer bilen inançlı evlatlarıdır. Bunun içindir ki gençliğimize kendi medeniyet değerlerini tanıtmamak, onları başka inançlara, anlayışlara maruz bırakmak, Çanakkale’deki mevzileri gönüllü terk etmektir.” dedi. Millet olarak nesle karşı ve ülkenin geleceğine yönelik en büyük görevin; bu coğrafyada bir asır önce nelerin yaşandığını, niçin ve nasıl bir istiklal mücadelesinin yapıldığını anlatmak olduğunu vurgulayan Vali Ömer Faruk Coşkun şöyle devam etti: “Bize düşen, Çanakkale’deki direniş ve diriliş ruhunu diri tutmak; fikir ve sanatın, kültür ve hayatın her alanına yaymak, gergef gibi işlemek ve gelecek kuşaklarımızı bu ruhla yetiştirmektir. Bu duygu ve düşüncelerle 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104. Yıldönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu aziz vatan uğrunda canlarını feda eden tüm kahraman şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, saygılar sunuyorum.”

Share This: