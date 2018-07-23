Vali Coşkun’dan ’24 Temmuz Basın Bayramı’ mesajı

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, “24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı” nedeniyle bir mesaj yayımladı. Vali Coşkun, toplumsal değerlere saygıyı, kişi, aile, hak ve özgürlüklerini koruyup gözetmeyi temel görev sayarak halkın doğru bir şekilde haber alma ihtiyacını sağlayan basın mensupları ve kuruluşlarının 24 Temmuz Basın Bayramını tebrik etti. Basının, demokrasinin temel unsuru ve güvencesi olduğunu belirten Vali Coşkun, “Kişi hak ve hürriyetlerine saygılı, kamu yararını gözeten, hukukun temel ilkelerini kendilerine düstur edinen, vatandaş ile devlet arasındaki iletişimi sağlayan, kamuoyu oluşturulması gibi önemli görev ve sorumlulukların yanı sıra, saydam ve katılımcı yönetimin temel aracı olan basın, şüphesiz ki toplumumuzun birlik ve beraberliğinde önemli rol oynamaktadır. Üstlendiği bu önemli görevler, basının sansür ve benzeri kısıtlamalara maruz kalmadan sorumluluklarını yerine getirebilmesini ve basın özgürlüğünün her şart altında gözetilmesini zorunlu kılmaktadır. Ülkemiz özellikle son 15 yılda demokratikleşme ve insan hakları alanında kat ettiği büyük değişime paralel olarak, haber alma ve ifade özgürlüğünde de çok önemli reformlar gerçekleştirmiş büyük ilerlemeler sağlamıştır. Bu vesileyle başta Osmaniye’mizin kıymetli basın mensupları olmak üzere, bütün basın emekçilerinin Basın Bayramı’nı tebrik ediyor, kendilerine çalışmalarında başarılar diliyor, saygılar sunuyorum.” dedi.

Share This:

































