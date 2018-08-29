Vali Coşkun’dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, 30 Ağustos Zafer Bayramının 96’ncı yıldönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı. Vali Coşkun, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Başkomutanlığında, Türk milletinin hürriyet aşkı ve vatan sevgisiyle kazanmış olduğu 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi’’in 96. Yıl Dönümünün büyük bir gurur ve heyecanla kutlandığını ifade etti. Vali Coşkun mesajının devamında, milletin bağımsızlığına her şeyden daha fazla önem verdiğinin nişanesi olan 30 Ağustos’ta, kutsal bilinen vatanın savunması için aziz milletin, çok büyük bir destan yazdığını, Malazgirt Savaşı ile Anadolu’nun kapılarını açan ecdadın, Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile sonsuza dek Türk yurdu olarak kalacağının tüm dünyaya gösterildiğini kaydetti. Milli birliğini muhafaza eden bir milletin en zor şartlarda bile esaret altına alınamayacağının tarihi bir ispatı olan 30 Ağustos Zaferinin; milletin tarih boyunca var olan bağımsızlık inancının, vatan ve bayrak sevgisinin ölümsüz bir ifadesi, Türk Ordusu’nun da disiplin ve kahramanlığının göstergesi olduğunu aktaran Vali Coşkun şöyle devam etti: “Aziz Hemşerilerim, Tarih boyunca karşılaştığı tüm engelleri birlik ve beraberlik içinde, kararlı duruşuyla aşan aziz milletimiz bugün de İstiklalimizi tehdit eden dış güçler ve onların içerdeki uzantıları olan şer odaklarına aynı kararlılıkla cevap vermekten asla çekinmemiştir ve çekinmeyecektir. Unutmayalım ki; Tarihte hiçbir dönem dayatma ve sömürüyü kabul etmeyen bir milletin fertleri olarak bugünkü mevcudiyetimizin yegâne dayanağı da aynı onurlu duruştur. Bu duygu ve düşüncelerle Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu zaferi bize armağan eden İstiklal Mücadelemizin kahramanlarını, ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve veren tüm aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor,30 Ağustos Zafer Bayramınızı kutluyorum.”

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