Vali Coşkun’dan, başarılı sporculara hediye

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, çeşitli spor dallarında derece elde eden sporculara hediyeler verdi. Vali Coşkun, Avrupa Gençler Kick-Boks Şampiyonası’nda Avrupa üçüncüsü olan Burhan Karık, Uluslararası Atletizm Balkan Şampiyonası cirit atma dalında Balkan Şampiyonu olan Oğuzhan Usta ve Türkiye Volo Şampiyonasında üçüncü olan Milli Takım kadrosuna seçilen Muhammet İzzet Gelegen’i makamında kabul etti. Sporculara, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, antrenörlerde eşlik etti. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Loğoğlu sporcularımız hakkında Vali Coşkun’a bilgi vererek; Burhan Karık’ın 23 ağustos-1 eylül tarihleri arasında Macaristan’ın Gyor şehrinde düzenlenen ve 36 Avrupa ülkesinin katıldığı Avrupa Gençler Kick-Boks Şampiyonası’nda Avrupa üçüncüsü olduğunu; Oğuzhan Usta’nın ise İstanbul’da yapılan Uluslararası Atletizm Balkan Şampiyonası’nda cirit atma dalında 70,98’lik dereceyle Balkan Şampiyonluğunu elde ettiğini kaydetti. Muhammet İzzet Gelegen’in ise Ankara Kahramankazan’da yapılan Türkiye Volo Şampiyonası’nda üçüncü olduğunu söyleyen Loğoğlu, Muhammet İzzet Gelegen’in Milli Takım kadrosuna seçilerek 24-28 eylül tarihleri arasında İtalya’nın Alassio kentinde yapılacak olan Gençler Dünya Volo Şampiyonasında ay yıldızlı forma ile ülkemizi temsil edeceğini ifade etti. Sporcuları tebrik eden Vali Ömer Faruk Coşkun, kente yaşattıkları gurur dolayısıyla sporculara teşekkür ederek başarılarının devamını diledi. Ziyaretin sonunda Vali Ömer Faruk Coşkun, sporculara hediye verdi.

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