Vali Coşkun’dan, budama ve salamura kurslarına ziyaret

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Budama ve Salamura Kurslarının Dervişli köyündeki uygulama alanlarını ziyaret etti. İlk olarak Salamura Kursunu ziyaret ederek kursiyerlerle bir araya gelen Vali Coşkun’a Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İbrahim Sağlam tarafından kurs hakkında bilgi verildi. İl Müdürü Sağlam, kursta il merkezi, Akyar, Dervişli, Çağşak ve Çona köylerinden 42’si bayan ve 4’ü erkek olmak üzere 46 kursiyere salamura zeytin yapımının yanı sıra, kursiyerlerden gelen istek üzerine şalgam, turşu, reçel, konserve ve üzüm kurutma eğitimlerinin de verildiğini söyledi. Köy Muhtarından köyün zeytin potansiyeli ve işlenmiş salamura ve sele zeytininin pazarlanmasında sıkıntı olup olmadığı hususunda bilgi alan Vali Coşkun, zeytin pazarlamasında destek olunabileceğini belirtti. Daha sonra kursiyerlerle bir süre sohbet eden Vali Coşkun, “Köyümüzde bir kooperatifimiz var. Sizler, bu kooperatif çatısı altında birleşip, ilgili kurumlarımızdan da destek alarak bu faaliyeti yürütebilirsiniz. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğümüzü, sizlere her konuda yardımcı olması için seferber ederiz.” diye konuştu. Vali Coşkun, köyde bireysel olarak işlerini sürdüren köy sakinlerinin olduğunu ancak kooperatif çatısı altında, hep birlikte yürütülecek olan faaliyetin, ürünün pazarlanmasında piyasada üreticiye güç sağlayacağını da kaydetti. Ziyaretinin sonunda köy sakinlerinin sorunlarını da dinleyen Vali Ömer Faruk Coşkun kursiyerlerle günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi. Vali Coşkun, Dervişli Köyüne yaptığı ziyarette, SODES kapsamında yürütülen Budama Kursu’nu da ziyaret etti. Kursiyerleri, çalıştıkları zeytin bahçesinde ziyaret eden Vali Coşkun Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İbrahim Sağlam’dan kurs hakkında bilgi aldı. İl Müdürü Sağlam, 4 etap halinde düzenlenecek olan kursun ilk etabının, bu hafta başladığını ifade ederek, her grupta 20 kişiye kurs verileceğini, proje sonunda 80 kişinin belge alacağını söyledi. İbrahim Sağlam, budama kursunun, geliri olmayan vatandaşların iş sahibi olmalarını sağlamak ve ilimizde meyveciliğin verim ve kalitesini artırmak maksadıyla profesyonel budamacı yetiştirmek için düzenlendiğini kaydetti. Vali Coşkun’a düzenlenen kurs için teşekkür eden kursiyerler, “Devletimiz bize çok güzel bir imkân sundu. Bilmediğimiz çok şey varmış, burada hepsini öğreniyoruz. Kursa katıldığımız için çok memnunuz” diye konuştular. Kursiyerlere başarılar dileyen Vali Ömer Faruk Coşkun ise, “Temenni ediyorum ki, burada öğrendiğiniz bilgileri kullanarak daha verimli, daha etkili üretim yapmak imkânına kavuşursunuz. Sizlere kolaylıklar diliyorum” dedi. Kursiyerlerle yaptığı sohbetin ardından zeytin budaması da yapan Vali Coşkun, kursiyerlere başarılar dileyerek ziyaretine son verdi.

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