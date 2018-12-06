Vali Coşkun’dan Engelli Derneklerine Ziyaret

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, 7 Ocak Engelliler Spor Kulübü Derneği, İşitme Engelliler Spor Kulübü Derneğini ile Cebelibereket Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği’ni ziyaret etti. Ziyarette, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hamit Coşkun da yer aldı. 7 Ocak Engelliler Spor Kulübü Derneği Başkanı Muttalip Altun, Cebelibereket Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği Başkanı Necdet Yılmazer, İşitme Engelliler Spor Kulübü Derneği Temsilcisi Aslı Hakat ve Derneklerin üyeleri ile bir süre sohbet eden Vali Coşkun, engelli vatandaşlarımız için engellerin ortadan kalkmış olduğu dünya temennisinde bulunarak, “Önce kalplerdeki, zihinlerdeki engellerin kalkması gerektiğine inanıyorum. Bu başarıldığında diğer engeller zaten ortadan kalkacaktır” diye konuştu. Vali Coşkun, sözlerinin sonunda tüm engelli vatandaşlarımıza sağlıklı, mutlu ve başarılı bir yaşam diledi. Ziyaret sonunda, Dernek Başkanları ve üyeleri Vali Coşkun’a nazik ziyareti nedeniyle teşekkür ettiler. Programının devamında Alibeyli Muhtarlığını da ziyaret eden Vali Coşkun, Muhtar Hülya Önal’dan mahalle hakkında bilgi aldı. Vali Coşkun, Muhtar Önal’a çalışmalarında kolaylıklar dileyerek ziyaretine son verdi.

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