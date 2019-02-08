Vali Coşkun’dan esnafa ziyaret

OSMANİYE Valisi Ömer Faruk Coşkun, çarşı esnafını ziyaret etti. İlk olarak Balıkçılar Çarşısı esnafı ile bir araya gelerek sohbet eden Vali Coşkun, esnafa bol bereketli kazanç temenni etti. Vali Coşkun’u görmekten büyük memnuniyet duyduğunu belirten esnaflar ise ziyaretinden dolayı Vali Ömer Faruk Coşkun’a teşekkürlerini sundular. Programının devamında Hamamlar Sokağı’nı gezen Vali Coşkun, esnaflar ve vatandaşlarla bir süre görüştü. Dükkânlarında ziyaret ettiği esnaflar Vali Coşkun’a teşekkür ederek, ziyaretten memnuniyetlerini belirtiler. Vali Coşkun, esnaflara hayırlı kazançlar dileyerek ziyaretlerine son verdi.

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