Vali Coşkun’dan Fatma teyzeye ziyaret

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, kendisini evine davet eden 87 yaşındaki Fatma Direk isimli vatandaşı Rahime Hatun Mahallesi’ndeki ikametinde ziyaret etti. Daha önce hiçbir devlet büyüğünü görmediğini ve Vali Ömer Faruk Coşkun’u görmek istediğini mahalle muhtarı İsa Kama’ya ileten Fatma Direk, Vali Coşkun’un ziyaretinden mutluluk duyduğunu söyledi. Fatma Direk, “Sayın Valimizi çok görmek istiyordum. Muhtarımıza bu isteğimi söyledim. Valimiz beni kırmadı, bugün evime kadar geldi. Çok teşekkür ediyorum. Valimizi gördüm ya gözüm açık gitmez. Allah ondan razı olsun” diye konuştu. Fatma Direk ve ailesi ile bir süre sohbet eden Vali Coşkun, “Büyüklerimiz bizim her zaman başımızın tacı. Teyzemiz bizi görmek istemiş, biz de bugün onu ziyaret ediyoruz. Kendisine sağlıklı ve güzel bir ömür diliyorum” diye konuştu. Fatma Direk’in sağlık durumunu ve herhangi bir sıkıntısı olup olmadığını soran Vali Coşkun, bir sıkıntısı olursa imkânlar ölçüsünde yardımcı olacaklarını söyledi. Vali Coşkun, ziyaretinin sonunda Rahime Hatun Mahallesi sakinleri ile de bir süre sohbet etti.

Haber: İbrahim Emül – Osmaniye