Vali Coşkun’dan Garnizon Komutanı Sancaktar’a ziyaret

OSMANİYE Valisi Ömer Faruk Coşkun, göreve başlayan yeni Garnizon Komutanı Topçu Albay Emin Yılmaz Sancaktar’a ‘Hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu. Ziyarette İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tamer Bilacan da yer aldı. Albay Sancaktar tarafından karşılanan Vali Coşkun, şeref defterini imzaladı. Daha sonra İl Garnizon Komutanı Topçu Albay Emin Yılmaz Sancaktar ile bir süre görüşen Vali Coşkun, görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak, başarılar diledi. Topçu Albay Emin Yılmaz Sancaktar ise Vali Ömer Faruk Coşkun’a nazik ziyareti nedeniyle teşekkür etti.

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