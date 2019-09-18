Vali Coşkun’dan Gaziler Günü Mesajı

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yazılı bir mesaj yayınladı.

Vali Coşkun mesajında şunları söyledi:

“Üzerinde yaşadığımız toprakları aziz milletimize vatan yapmak uğruna en değerli varlığını ortaya koyarak fedakârlığın zirvesine ulaşan ve bu özverinin nişanını bedeninde gururla taşıyan tüm gazilerimizin Gaziler Günü’nü kutluyorum.

Devletimizin ve milletimizin bekası uğruna büyük fedakârlıklar ve üstün gayretler göstererek, şahadet ile birlikte, bir insanın dünyada erişebileceği en yüksek iki makamdan birine erişmiş gazilerimiz, bağımsızlığımızın, egemenliğimizin, milli birliğimizin ve beraberliğimizin en kıymetli simgeleridir.

Vatanseverlikleriyle övündüğümüz, emsalsiz fedakârlıklarını örnek aldığımız gazilerimizin, taşıdıkları şerefe yaraşır bir şekilde hayatlarını devam ettirmeleri, hak ettikleri saygı ve hürmeti görmeleri, sorunları ile yakından ilgilenerek onlara vefa borcumuzu ödemek toplum olarak en büyük ortak sorumluluğumuzdur.

Bu sorumluluğun bilinciyle, Sakarya Meydan Muharebesi’nin kazanılmasının ardından, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kendisine Gazilik unvanı ile Mareşal rütbesi verilen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve tarihimize yön veren bütün kahramanlarımızı bir kez daha rahmet ve şükranla yâd ediyor, bütün gazilerimizin Gaziler Günü’nü kutluyor, sevgi ve saygılar sunuyorum.”