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Vali coşkun’dan gazilere ziyaret150 defa okundu

kategorisinde,20 Eyl 2018 - 16:27 tarihinde yayınlandı
Vali coşkun’dan gazilere ziyaret

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, 19 Eylül Gaziler Günü etkinlikleri kapsamında, gazileri evlerinde ziyaret etti. Kore Gazisi Abdurrahman Sarı, Kıbrıs Gazileri Ali Ateşer ve Ali Esin’i evlerinde ziyaret eden Vali Coşkun, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Abdullah Açıcı’nın ailesine de bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette Garnizon Komutanı Topçu Albay Emin Yılmaz Sancaktar, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tamer Bilacan ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hamit Coşkun da yer aldı. Vali Ömer Faruk Coşkun, gazi ve aileleri ile bir süre sohbet etti. Gazi ve şehit ailelerinin, milletimize ve devlete emanet olduğunu ifade eden Vali Coşkun, “Şehitlik ve gazilik, milletimizin gönlündeki en yüce ve en ulvi makamlardır. Bizler de her zaman şehitlerimizin ailelerinin ve gazilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Şehitlerimize ve ebediyete intikal eden gazilerimize Allah’tan rahmet diliyor, hayatta olan gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum.” diye konuştu. Aileler ise Vali Ömer Faruk Coşkun ve protokol mensuplarına ziyaretleri nedeniyle teşekkür ettiler.

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