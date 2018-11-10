Vali Coşkun’dan Hasanbeyli ve Düziçi Kaymakamlarına ziyaret

OSMANİYE Valisi Ömer Faruk Coşkun, Hasanbeyli ve Düziçi Kaymakamlıklarını ziyaret ederek, İlçe Kaymakamlarına yeni görevlerinde başarılar diledi. Ziyaretine Düziçi’nden başlayan Vali Coşkun, Kaymakam Mutlu Almalı’ya yeni görevinin hayırlı olması dileğinde bulunarak, “Rabbim güzel hizmetler yapmayı nasip etsin” dedi. Kaymakam Almalı’dan ilçenin genel durumu hakkında bilgi alan Vali Coşkun, daha sonra ilçeden ayrıldı. Ömer Faruk Coşkun, programının devamında, Hasanbeyli ilçesine geçip Kaymakam Mehmet Fatih Kılıç ve ilçe Belediye Başkanı Alparslan Koca ile Kaymakamlık makamında bir süre görüştü. Kaymakam Kılıç’tan ilçenin genel durumu hakkında bilgi alan Vali Ömer Faruk Coşkun, kendisine görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak, başarılar diledi. Vali Coşkun, daha sonra Hasanbeyli ilçesine yapılmakta olan Emniyet Amirliği Hizmet Binası inşaatında incelemelerde bulunarak devam eden çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

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